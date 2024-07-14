На Украине загорелись два энергетических объекта

Жара вызвала пожары на двух энергетических объектах Украины, пишут местные СМИ. Конкретики не приводится, однако известно, что огонь повредил высоковольтную подстанцию и линию электропередачи на западе страны. Кроме того, нарушена подача электричества из Молдавии.

На этом фоне другое издание пишет о взрывах в Сумской области. В регионе объявлена воздушная тревога.