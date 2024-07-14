На Украине загорелись два энергетических объекта
На Украине жара вызвала пожары на двух энергообъектах
Жара вызвала пожары на двух энергетических объектах Украины, пишут местные СМИ. Конкретики не приводится, однако известно, что огонь повредил высоковольтную подстанцию и линию электропередачи на западе страны. Кроме того, нарушена подача электричества из Молдавии.
На этом фоне другое издание пишет о взрывах в Сумской области. В регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. Что было повреждено, неизвестно. В регионе звучала сирена воздушной тревоги.
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Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko