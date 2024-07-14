Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 13:34

На Украине загорелись два энергетических объекта

На Украине жара вызвала пожары на двух энергообъектах

Жара вызвала пожары на двух энергетических объектах Украины, пишут местные СМИ. Конкретики не приводится, однако известно, что огонь повредил высоковольтную подстанцию и линию электропередачи на западе страны. Кроме того, нарушена подача электричества из Молдавии.

На этом фоне другое издание пишет о взрывах в Сумской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

В Одессе и Харькове прогремели взрывы
В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. Что было повреждено, неизвестно. В регионе звучала сирена воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров