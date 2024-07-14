В подмосковной резиденции Путина Ново-Огарёво выросли бананы

В подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарёве вырастили бананы. Об этом рассказал репортёр Павел Зарубин в эфире телеканала "Россия-1". Во время прогулки по резиденции журналисты посетили оранжерею и запечатлели банановые пальмы с плодами.

Оранжерея в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее — здесь, в российских климатических условиях, вырастили бананы", — сказал Зарубин и показал плодовые деревья.