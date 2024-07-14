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14 июля, 15:16

В подмосковной резиденции Путина Ново-Огарёво выросли бананы

В подмосковной резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарёве вырастили бананы. Об этом рассказал репортёр Павел Зарубин в эфире телеканала "Россия-1". Во время прогулки по резиденции журналисты посетили оранжерею и запечатлели банановые пальмы с плодами.

Оранжерея в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее — здесь, в российских климатических условиях, вырастили бананы", — сказал Зарубин и показал плодовые деревья.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин принял в Ново-Огарёве премьера Индии Нарендру Моди. Глава государства прокатил гостя на электрокаре, также они посмотрели конное шоу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Николай Рюмин
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