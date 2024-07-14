При наезде авто под Тель-Авивом пострадало 4 человека, полиция заявила о теракте

Четыре человека пострадали при наезде автомобиля в пригороде Тель-Авива. Пресс-служба израильской полиции заявила, что происшествие квалифицировано как теракт.

Автомобиль выехал на тротуар на трассе между южными пригородами Тель-Авива. Машина протаранила прохожих возле автобусной остановки. Сотрудники пограничной службы нейтрализовали водителя на месте. Четверо прохожих госпитализированы в состоянии разной тяжести.