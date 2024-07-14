При наезде авто под Тель-Авивом пострадало 4 человека, полиция заявила о теракте
Фото с места наезда на людей под Тель-Авивом. Обложка © Ynet
Четыре человека пострадали при наезде автомобиля в пригороде Тель-Авива. Пресс-служба израильской полиции заявила, что происшествие квалифицировано как теракт.
Автомобиль выехал на тротуар на трассе между южными пригородами Тель-Авива. Машина протаранила прохожих возле автобусной остановки. Сотрудники пограничной службы нейтрализовали водителя на месте. Четверо прохожих госпитализированы в состоянии разной тяжести.
Ранее Life.ru рассказывал, что полиция Израиля задержала в Тель-Авиве мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Попытка нападения произошла на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива.