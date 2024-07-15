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15 июля, 01:59

Британские учёные развеяли миф, что с возрастом время летит быстрее

В ходе исследования британские учёные сумели найти ответ на вопрос, почему по мере старения возникает ощущение, что время идёт быстрее. Как оказалось, немалую роль играет тайм-менеджмент и уровень социализации. Соответствующие результаты опубликованы в научном журнале PLOS One.

В ходе опроса учёные задали британцам вопрос, насколько быстро для них наступает Рождество. Примерно 76% респондентов ответили, что не замечают, как проходит год. Однако возраст, по мнению специалистов, всё же не является определяющим фактором. Куда большую роль играют отношение человека к праздникам, коммуникативные навыки и грамотный тайм-менеджмент.

Многие британцы отметили, что время бежит куда быстрее в преддверии праздников. В то же время активная социальная жизнь, напротив, замедляет субъективное восприятие времени. Таким образом, теория о том, что это зависит от возраста, на самом деле ошибочна.

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Freepik / rawpixel.com

Мария Любицкая
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