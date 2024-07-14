Тысячи испанских фанатов промаршировали к стадиону в Берлине, где пройдёт финал Евро

Тысячи испанских болельщиков продвигаются в сторону Олимпийского стадиона в Берлине. Там сегодня состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.

Напомним, что финальный матч Евро-2024 состоится сегодня на стадионе в Берлине в 22:00 по московскому времени. На поле встретятся сборные Англии и Испании. Англичане второй раз подряд вышли в финал чемпионата Европы. Предыдущая попытка родоначальников футбола впервые победить на Евро была неудачной — Италия оказалась точнее в серии пенальти. А в активе испанцев — три титула чемпионов Европы (1964, 2008 и 2012).