Сеансы онлайн-гипнологов со "способностями" становятся популярными среди россиян

В России набирает популярность онлайн-гипноз. Как сообщает SHOT, специалисты со "способностями" через веб-камеру обещают пообщаться с душами из прошлого и узнать будущее.

Примеры реальных онлайн-сеансов гипноза. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, погрузиться в "астрал" можно за 25 тысяч рублей. При этом во время сеанса гипнологи якобы готовы рассказать всё что угодно: была ли душа на других планетах и что произойдёт в будущем — например, победит ли действующий президент США Джо Байден на выборах. Кстати, американского лидера, как прогнозирует один из гипнологов, "скоро уберут", потому что он "как чёрт огненный". Президентское кресло пророчат "светлому и сияющему" кандидату.

За сутки до такого "гипноза" запрещается есть мясо и пить кофе, чтобы ничего тяжёлого не помешало разглядеть воплощения души через экран. Погружение может занять до четырёх часов. Главное, чтобы интернет-соединение во время гипноза не прервалось. Предположительно, россияне вдохновились зарубежными коллегами. Инфлюенсеры из Нью-Йорка, к примеру, уже давно предлагают записаться не только на онлайн-гипноз, но и на массаж через веб-камеру.