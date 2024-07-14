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14 июля, 19:28

"Прямо сейчас": Мелания Трамп призвала американцев объединиться

Мелания Трамп после покушения на её мужа призвала жителей США объединиться

Мелания Трамп. Обложка © Х / MELANIA TRUMP

Мелания Трамп. Обложка © Х / MELANIA TRUMP

Жители Соединённых Штатов должны объединиться после покушения 45-го американского лидера Дональда Трампа. Об этом в социальной сети Х написала его жена Мелания Трамп.

"Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — написала бывшая первая леди США.

Помимо этого, она призвала нацию возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями". В то же время супруга миллиардера выразила благодарность стражам правопорядка и сотрудникам Секретной службы США, которые рисковали жизнью, чтобы защитить кандидата в президенты Соединённых Штатов.

Крики толпы и кровь на лице: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Крики толпы и кровь на лице: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Ранее Life.ru уже писал, что Мелания Трамп сделала заявление о покушении на своего мужа Дональда. Она назвала стрелявшего в кандидата на высший государственный пост в США монстром, который видел в её супруге лишь "политическую машину".

Алексей Соловьёв
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