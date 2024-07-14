"Прямо сейчас": Мелания Трамп призвала американцев объединиться

Жители Соединённых Штатов должны объединиться после покушения 45-го американского лидера Дональда Трампа. Об этом в социальной сети Х написала его жена Мелания Трамп.

"Рассвет снова настал. Давайте объединимся. Прямо сейчас", — написала бывшая первая леди США.

Помимо этого, она призвала нацию возвыситься над ненавистью, злобой и "простодушными идеями". В то же время супруга миллиардера выразила благодарность стражам правопорядка и сотрудникам Секретной службы США, которые рисковали жизнью, чтобы защитить кандидата в президенты Соединённых Штатов.