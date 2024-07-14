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14 июля, 16:36

"Монстр": Жена Трампа прокомментировала покушение на мужа

Мелания Трамп назвала монстром стрелявшего в её мужа

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / Zuma

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывшая первая леди США Мелания Трамп сделала заявление о покушении на своего мужа Дональда. Она назвала стрелявшего в экс-главу Штатов монстром, который видел в её супруге лишь "политическую машину".

"Монстр, который увидел в моем муже бесчеловечную политическую машину", — подчеркнула Мелания Трамп в соцсети X (ранее Twitter).

Бывшая первая леди обратилась к согражданам и призвала не поддаваться на "простодушные идеи, которые разжигают насилие".

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Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло в эту субботу во время митинга в Штате Пенсильвания. Экс-президент выжил, однако пуля зацепила его ухо. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Преступника ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один.

Мария Любицкая
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