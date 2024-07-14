"Монстр": Жена Трампа прокомментировала покушение на мужа
Мелания Трамп назвала монстром стрелявшего в её мужа
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / Zuma
Бывшая первая леди США Мелания Трамп сделала заявление о покушении на своего мужа Дональда. Она назвала стрелявшего в экс-главу Штатов монстром, который видел в её супруге лишь "политическую машину".
"Монстр, который увидел в моем муже бесчеловечную политическую машину", — подчеркнула Мелания Трамп в соцсети X (ранее Twitter).
Бывшая первая леди обратилась к согражданам и призвала не поддаваться на "простодушные идеи, которые разжигают насилие".
Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло в эту субботу во время митинга в Штате Пенсильвания. Экс-президент выжил, однако пуля зацепила его ухо. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Преступника ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один.