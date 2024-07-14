В Белоруссии упавшие деревья убили воспитанника детского лагеря
Один воспитанник лагеря погиб, шестеро ранены во время бури в Белоруссии
Один школьник погиб, ещё шестеро пострадали при обрушении деревьев на территории детского лагеря в Речицком районе Гомельской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) Белоруссии.
Воспитанник детского лагеря погиб во время бури в Белоруссии. Видео © Telegram / СК Белоруссии
Всё произошло на территории детского лагеря имени Марата Казея. Разбушевавшаяся стихия повалила несколько деревьев на концертную площадку, на которой в тот момент проходил праздник для детей. Испуганные ребята кинулись в корпуса, но спастись удалось не всем.
"По предварительным данным, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь воспитанников лагеря. В результате телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили ещё шесть детей в возрасте от 7 до 13 лет", — рассказали в ведомстве.
Ранее в оздоровительном лагере "Юность", расположенном в Евпатории, отравились 19 детей. Школьники массово обращались в медпункт с головной болью, рвотой и дискомфортом в животе. Всех их в итоге доставили в инфекционную больницу. При этом в лагере не нашли никаких нарушений. Сейчас врачи выясняют причины резкого ухудшения состояния детей.
Telegram / СК Белоруссии