Как выбрать безопасные украшения для маленьких модниц: советы эксперта

Дети часто с интересом примеряют бижутерию, будь то бусы, браслеты или кольца, подражая взрослым и выражая свою индивидуальность. Однако выбор детских украшений требует особого внимания к безопасности. Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина рассказала "Газете.ru" о том, какие колечки и серьги подходят маленьким модницам.

Согласно данным эксперта холдинга SOKOLOV, безопасный возраст для начала ношения украшений начинается примерно с трёх лет. В этом возрасте ребёнок уже достаточно сознательный, чтобы понимать, что ему комфортно, а что нет. Однако для детей школьного возраста важно обратить внимание на дизайн предметов и его соответствие образу.

Серьги являются наиболее удобным и популярным выбором украшений для детей, в то время как кольца и подвески могут быть менее практичными и даже небезопасными из-за риска травмирования. Ювелир также отметила, что для мальчиков часто выбирают нательные крестики, при этом важно, чтобы они были без острых углов.

При выборе материалов эксперт рекомендует обратить внимание на золото 585-й пробы из-за его гипоаллергенных свойств и прочности. Серебро также подходит, однако может повысить риск аллергических реакций. Рекомендуется избегать украшений с большими драгоценными камнями, особенно для младших детей.

В заключение эксперт подчеркнула важность выбора удобных моделей украшений для детей, таких как серьги с английским замком или хагисы. Также важно учитывать типы цепочек, чтобы избежать моделей, опасных для маленьких детей.