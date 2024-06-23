Выпускникам назвали лучшие украшения, чтобы остаться в тренде лета

Изделия с разноцветными камнями прозрачных оттенков — тренд текущего лета, рассказала эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина. По её словам, такие украшения подойдут для завершения праздничного образа на выпускном.

"Тренд этого лета — ювелирные изделия с цветными камнями прозрачного розового, зелёного, голубого оттенков. Внимание также стоит обратить на аксессуары с перламутровыми вставками, которые подойдут для лёгких нарядов из шёлка, хлопка и льна", — рассказала Ракутина, слова которой приводит "Газета.ru".

Девушки вполне могут выбирать на торжество длинные серьги и моносерьги, браслеты, колье. Металл не имеет никакого значения, ведь главное, чтобы украшения сочетались с нарядом. Также эксперт холдинга SOKOLOV советует выбирать на выпускной вечер не только платья, но и строгие брючные трендовые костюмы. К ним можно подобрать многослойные цепи разных фактур и размеров.

Ещё наряд можно украсить крупной брошью — она дополнит образ и станет необходимым акцентом на строгом брючном костюме. Брошь может быть крупной, яркой, разноцветной. У парней всё ещё популярны моносерьги строгих форм. Актуально и многообразие колец, в основном без вставок. Украшения также могут быть с чернением.