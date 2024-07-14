"Они наводят ужас": Лётчик рассказал о российском оружии, которое наводит ужас на ВСУ

Вооружённые силы Украины не могут сбивать авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал российский лётчик истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащего ВКС РФ.

По словам военнослужащего, в настоящее время противник в зоне проведения специальной военной операции не умеет сбивать никакие российские бомбы. Он также утверждает, что с подобными снарядами не могут справиться ни произведённый в США зенитный ракетный комплекс Patriot, ни разработанные в Германии зенитные самоходные установки Gepard.