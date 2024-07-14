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14 июля, 20:52

"Они наводят ужас": Лётчик рассказал о российском оружии, которое наводит ужас на ВСУ

Лётчик Су-34 ВКС РФ: ВСУ не могут сбивать авиабомбы с УМПК

Вооружённые силы Украины не могут сбивать авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал российский лётчик истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащего ВКС РФ.

По словам военнослужащего, в настоящее время противник в зоне проведения специальной военной операции не умеет сбивать никакие российские бомбы. Он также утверждает, что с подобными снарядами не могут справиться ни произведённый в США зенитный ракетный комплекс Patriot, ни разработанные в Германии зенитные самоходные установки Gepard.

"Они на него (противника. — Прим. Life.ru) наводят ужас", — заключил лётчик Су-34.

Российские Су-34 отработали по логову ВСУ фугасными полутонками
Российские Су-34 отработали по логову ВСУ фугасными полутонками

Ранее Life.ru писал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр". Впоследствии Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевого вылета.

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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