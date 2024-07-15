В южных регионах России ожидается сорокаградусная жара
Гидрометцентр: В южной половине европейской части России жара до 42 градусов
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В ближайшие дни на юге России ожидаются высокие температуры, достигающие 42 градусов. Подобные показатели прогнозируются также в Центральном и Сибирском федеральных округах, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, в регионах южной половины европейской части России, таких как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, температура воздуха может достигать 39–42 градусов.
"Продолжается очень жаркая погода", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.
В других регионах страны тоже ожидаются высокие температурные показатели: до +37 градусов в Воронежской области, до +36 градусов в Белгородской и Курской областях. В Крыму прогнозируются до +38 градусов, а в Кемеровской области и Республике Алтай — до 36–37 градусов тепла.
Напомним, ранее специалист предупредил о росте периодов интенсивной жары в России. Он отметил, что с каждым годом температуры летнего сезона будут повышаться, особенно интенсивная жара станет более продолжительной и опасной. Эксперт также подчеркнул, что глобальное потепление приведёт к увеличению числа опасных погодных явлений, таких как интенсивные осадки, грозы и смерчи, что подтверждают данные за последние 25 лет от федеральных служб.