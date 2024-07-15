В южных регионах России ожидается сорокаградусная жара

В ближайшие дни на юге России ожидаются высокие температуры, достигающие 42 градусов. Подобные показатели прогнозируются также в Центральном и Сибирском федеральных округах, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в регионах южной половины европейской части России, таких как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, температура воздуха может достигать 39–42 градусов.

"Продолжается очень жаркая погода", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

В других регионах страны тоже ожидаются высокие температурные показатели: до +37 градусов в Воронежской области, до +36 градусов в Белгородской и Курской областях. В Крыму прогнозируются до +38 градусов, а в Кемеровской области и Республике Алтай — до 36–37 градусов тепла.