В суд поступило дело сбежавшего за границу экс-замминистра сельского хозяйства

В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя российского министра сельского хозяйства Алексея Бажанова. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда, это дело будет рассмотрено заочно, так как сам фигурант объявлен в международный розыск.

"Дело в отношении Бажанова А.А. поступило в суд для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник информагентства.

Журналисты рассказали, что дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей. В материалах указано, что эти деньги структурам холдинга "Маслопродукт", основателем которого является Бажанов, выдал Россельхозбанк.

Напомним, что бывший чиновник в настоящее время находится в международном розыске, а в 2009–2010 годах он был заместителем руководителя Минсельхоза Елены Скрынник. Также его подозревают в хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга".