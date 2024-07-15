В суд поступило дело сбежавшего за границу экс-замминистра сельского хозяйства
В Тверской суд поступило дело экс-замминистра сельского хозяйства Бажанова
Бывший заместитель главы Минсельхоза РФ Алексей Бажанов. Обложка © ITAR-TASS / Бобылев Сергей
В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя российского министра сельского хозяйства Алексея Бажанова. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда, это дело будет рассмотрено заочно, так как сам фигурант объявлен в международный розыск.
"Дело в отношении Бажанова А.А. поступило в суд для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник информагентства.
Журналисты рассказали, что дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей. В материалах указано, что эти деньги структурам холдинга "Маслопродукт", основателем которого является Бажанов, выдал Россельхозбанк.
Напомним, что бывший чиновник в настоящее время находится в международном розыске, а в 2009–2010 годах он был заместителем руководителя Минсельхоза Елены Скрынник. Также его подозревают в хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга".
А месяц назад ФСБ задержала в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, который обвинялся в хищении двух миллиардов рублей и скрывался от следствия 12 лет. Соучастников Донских — бизнесменов из Липецкой области — задержали, и в 2017 году суд приговорил их к девяти и одиннадцати с половиной годам тюрьмы.