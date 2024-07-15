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15 июля, 00:18

БПЛА рухнул на территорию электроподстанции под Липецком

Губернатор Артамонов: БПЛА упал на территорию электроподстанции в Липецкой области

Украинский беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области, расположенной в Становлянском муниципальном округе (МО). Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, жертв нет.

"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", — написал Артамонов в телеграм-канале.

По информации главы региона, красный уровень опасности для Становлянского муниципального округа сохраняется. Силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии боевой готовности.

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Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток на территории Курской области было ликвидировано 15 украинских беспилотников. Они попытались атаковать населённые пункты в Суджанском, Кореневском, Глушковском и Рыльском районах. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KANITHAR AIUMLAOR

Оксана Попова
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