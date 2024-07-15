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15 июля, 02:42

Фоновый шум и световое загрязнение: Россиянам рассказали о десяти неожиданных причинах стресса

Исследование: Шум является самым неочевидным источником стресса россиян

Шум является самым неочевидным источником стресса россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amenic181

Шум является самым неочевидным источником стресса россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amenic181

Порой на эмоциональное состояние человека влияют совсем неочевидные факторы, которые существенно ухудшают психическое здоровье. Специалисты проанализировали более восьми тысяч обращений клиентов, ищущих способы справиться со стрессом, и выявили 10 неожиданных факторов, способствующих ухудшению психического здоровья. Результаты исследования предоставлены "Газета.ru".

Первым и самым незаметным источником стресса является постоянный фоновый шум. Городская среда насыщена звуками транспорта, строительных работ и шумных соседей, которые становятся частью повседневной жизни. Исследования сети клиник Biorise показывают, что длительное воздействие шума повышает уровень кортизола в крови, что негативно сказывается на психическом здоровье.

Вторым фактором стресса является световое загрязнение. Яркие городские огни, уличные фонари и реклама нарушают наш циркадный ритм, ухудшая качество сна и повышая уровень стресса. Для улучшения сна специалисты рекомендуют использовать затемнённые шторы, маски для сна и избегать обращения к гаджетам перед сном.

Следующая причина стресса — плотный график, нехватка времени. Жители города часто ощущают постоянную спешку и нехватку времени на отдых, что приводит к хроническому стрессу. Также негативно отражается на здоровье и отсутствие зелёных зон. Природа помогает расслабиться и восстановить силы, но в городах зелени часто не хватает.

Пятое место занимает постоянное использование гаджетов и социальных сетей. Они становятся источником информационной перегрузки, тревоги и зависти. Ограниченность личного пространства — шестая причина стресса. Жизнь в тесных многоквартирных домах создаёт чувство дискомфорта и повышает уровень стресса.

В список причин, нервирующих россиян, также попали высокий уровень загрязнения воздуха, проблемы с транспортом и социальная изоляция, а также высокие ожидания и конкуренция. В городе приходится сталкиваться с высокими стандартами и жёсткой конкуренцией, что увеличивает эмоциональное давление. Не бойтесь снижать планку ожиданий, концентрируйтесь на своих достижениях и радуйтесь малым успехам.

"Постоянный городской шум и световое загрязнение — сильные раздражители. Оказавшись на природе, люди часто чувствуют прилив энергии и лучше высыпаются. Городские раздражители незаметно повышают уровень кортизола, что ведёт к нарушению циркадного ритма, ухудшению качества сна и хроническому стрессу. Это важно знать, чтобы давать организму разрядку. Кроме того, необходимо обеспечивать организм витаминами и минералами", рассказал сооснователь Biorise Камиль Вильданов.

Выяснилось, как россияне поддерживают душевное равновесие
Выяснилось, как россияне поддерживают душевное равновесие

Ранее эксперт объяснила, что пропаганда "успешного успеха" мешает россиянам отдыхать, вызывая чувство вины за отпуск. Границы между работой и отдыхом стираются, особенно на удалёнке, а постоянная зависимость от смартфонов усиливает тревогу. Она рекомендует устанавливать чёткие границы, использовать проверенные методы релаксации, такие как спорт и медитация, и вести "тревожный" дневник для борьбы с тревожностью.

Кирилл Сосновских
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