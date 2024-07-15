Фоновый шум и световое загрязнение: Россиянам рассказали о десяти неожиданных причинах стресса

Порой на эмоциональное состояние человека влияют совсем неочевидные факторы, которые существенно ухудшают психическое здоровье. Специалисты проанализировали более восьми тысяч обращений клиентов, ищущих способы справиться со стрессом, и выявили 10 неожиданных факторов, способствующих ухудшению психического здоровья. Результаты исследования предоставлены "Газета.ru".

Первым и самым незаметным источником стресса является постоянный фоновый шум. Городская среда насыщена звуками транспорта, строительных работ и шумных соседей, которые становятся частью повседневной жизни. Исследования сети клиник Biorise показывают, что длительное воздействие шума повышает уровень кортизола в крови, что негативно сказывается на психическом здоровье.

Вторым фактором стресса является световое загрязнение. Яркие городские огни, уличные фонари и реклама нарушают наш циркадный ритм, ухудшая качество сна и повышая уровень стресса. Для улучшения сна специалисты рекомендуют использовать затемнённые шторы, маски для сна и избегать обращения к гаджетам перед сном.

Следующая причина стресса — плотный график, нехватка времени. Жители города часто ощущают постоянную спешку и нехватку времени на отдых, что приводит к хроническому стрессу. Также негативно отражается на здоровье и отсутствие зелёных зон. Природа помогает расслабиться и восстановить силы, но в городах зелени часто не хватает.

Пятое место занимает постоянное использование гаджетов и социальных сетей. Они становятся источником информационной перегрузки, тревоги и зависти. Ограниченность личного пространства — шестая причина стресса. Жизнь в тесных многоквартирных домах создаёт чувство дискомфорта и повышает уровень стресса.

В список причин, нервирующих россиян, также попали высокий уровень загрязнения воздуха, проблемы с транспортом и социальная изоляция, а также высокие ожидания и конкуренция. В городе приходится сталкиваться с высокими стандартами и жёсткой конкуренцией, что увеличивает эмоциональное давление. Не бойтесь снижать планку ожиданий, концентрируйтесь на своих достижениях и радуйтесь малым успехам.

"Постоянный городской шум и световое загрязнение — сильные раздражители. Оказавшись на природе, люди часто чувствуют прилив энергии и лучше высыпаются. Городские раздражители незаметно повышают уровень кортизола, что ведёт к нарушению циркадного ритма, ухудшению качества сна и хроническому стрессу. Это важно знать, чтобы давать организму разрядку. Кроме того, необходимо обеспечивать организм витаминами и минералами", — рассказал сооснователь Biorise Камиль Вильданов.