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15 июля, 01:55

В подмосковной Рузе девушка пожарила еду на Вечном огне

СК: Бастрыкин требует доклад по делу жарившей еду на Вечном огне в Рузе девушки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила еду на Вечном огне в Рузском городском округе, расположенном в Московской области. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что видеозапись этого преступного деяния была распространена в Сети. По данному факту подмосковные правоохранители уже возбудили уголовное дело.

В связи с этим начальник СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить доклад по этому делу. В нём должен быть отражён ход расследования, а также все установленные обстоятельства.

"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — указано в сообщении ведомства.

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Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Алексей Соловьёв
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