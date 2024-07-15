В подмосковной Рузе девушка пожарила еду на Вечном огне

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила еду на Вечном огне в Рузском городском округе, расположенном в Московской области. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что видеозапись этого преступного деяния была распространена в Сети. По данному факту подмосковные правоохранители уже возбудили уголовное дело.

В связи с этим начальник СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить доклад по этому делу. В нём должен быть отражён ход расследования, а также все установленные обстоятельства.

"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", — указано в сообщении ведомства.