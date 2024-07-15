Родители на грани: Психолог подсказала, как перестать срываться на детей

Крик на ребёнка говорит о необходимости обратить внимание на собственное состояние, утверждает психолог Лилия Дубровская. Она пояснила, что такая реакция часто вызвана перегрузкой или завышенными ожиданиями.

"Например, вы стараетесь, чтобы ребёнок выглядел опрятно, а он испачкался, или приготовленная вами еда оказывается на полу, потому что он отказался её есть. Все эти ситуации могут привести к раздражению и крикам, особенно если вы устали", — объяснила Дубровская "Газете.ru".

Она отмечает, что усталость и недостаток сна значительно усугубляют ситуацию. Однако если родители выспались, то у них появляется больше сил справиться с непредвиденными ситуациями.

Психолог выделяет несколько универсальных правил, которые помогут избежать криков на ребёнка. Во-первых, важно обеспечить себе качественный сон: ложиться спать в одно и то же время, избегать переедания перед сном и эмоциональных нагрузок. Если возникают проблемы с засыпанием или пробуждением, стоит обратиться к врачу.

Во-вторых, пересмотрите свои привычки. Если вы, например, резко отказались от сладкого, не проработав психологические причины зависимости, это может вызвать дополнительный стресс. Важно подходить к таким изменениям постепенно и осознанно.

Также необходимо выделять время для себя. Эксперт рекомендует добавлять по 15 минут отдыха утром, днём и вечером, встраивая их в своё расписание наравне с уходом за ребёнком. Кроме того, стоит избавиться от лишних забот, таких как частая уборка или общение с эмоционально раздражающими людьми.

"Не страшно, если ребёнок будет ходить в неглаженной рубашке. Гораздо хуже, если мама будет постоянно кричать", — пояснила психолог.