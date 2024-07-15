На Amazon появились товары с лозунгом "Пуленепробиваемый" и фотографией Трампа
После того как кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа чуть не убили на митинге в Пенсильвании, на сайте крупнейшего американского онлайн-маркетплейса Amazon начали появляться товары с изображением миллиардера в тот злополучный день. На большинстве из них можно увидеть лозунг "Пуленепробиваемый" или его фотографию после неудавшегося покушения.
Продавцы предлагают приобрести за 20 долларов майку, за 10 — кепки, а стикеры на бампер обойдутся всего в пять долларов. На большинстве из предложенных вещей нанесено изображение Трампа, которое уже стало знаменитым. На нём 45-й американский лидер с окровавленным лицом стоит среди охранников и поднимает кулак вверх.
Ранее Life.ru писал, что журнал Time анонсировал обложку своего августовского выпуска. На ней тоже будет эта фотография Трампа с поднятым вверх кулаком, сделанная во время стрельбы в Пенсильвании.
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