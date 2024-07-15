На Amazon появились товары с лозунгом "Пуленепробиваемый" и фотографией Трампа

После того как кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа чуть не убили на митинге в Пенсильвании, на сайте крупнейшего американского онлайн-маркетплейса Amazon начали появляться товары с изображением миллиардера в тот злополучный день. На большинстве из них можно увидеть лозунг "Пуленепробиваемый" или его фотографию после неудавшегося покушения.

Продавцы предлагают приобрести за 20 долларов майку, за 10 — кепки, а стикеры на бампер обойдутся всего в пять долларов. На большинстве из предложенных вещей нанесено изображение Трампа, которое уже стало знаменитым. На нём 45-й американский лидер с окровавленным лицом стоит среди охранников и поднимает кулак вверх.