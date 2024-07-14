"Более двух тысяч заказов": В Китае уже начали продавать футболки с пережившим покушение Трампом

На китайской торговой площадке Taobao появились футболки на тему покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет газета South China Morning Post, это произошло всего через несколько часов после нападения, когда большинство мировых правительств ещё даже не успели высказаться на эту тему. По словам одного из продавцов, за короткое время ему поступило множество заказов.

"Мы выставили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трёх часов мы увидели более двух тысяч заказов из Китая и США", — рассказал он.

На изготовление одной футболки в среднем уходит одна минута. За каждую просят 43 юаня — около 518 рублей по нынешнему курсу. Как передаёт телеканал Fox, в американской Аризоне многие также пытаются "извлечь выгоду" из покушения, рекламируя одежду со ставшей "культовой" фотографией, на которой Трамп с кровью на лице поднимает кулак в воздух.