"Более двух тысяч заказов": В Китае уже начали продавать футболки с пережившим покушение Трампом
SCMP: В Китае начали продавать футболки с Трампом после покушения
Дональд Трамп сразу после покушения на митинге в Пенсильвании. Обложка © X / BehizyTweets
На китайской торговой площадке Taobao появились футболки на тему покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет газета South China Morning Post, это произошло всего через несколько часов после нападения, когда большинство мировых правительств ещё даже не успели высказаться на эту тему. По словам одного из продавцов, за короткое время ему поступило множество заказов.
"Мы выставили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трёх часов мы увидели более двух тысяч заказов из Китая и США", — рассказал он.
На изготовление одной футболки в среднем уходит одна минута. За каждую просят 43 юаня — около 518 рублей по нынешнему курсу. Как передаёт телеканал Fox, в американской Аризоне многие также пытаются "извлечь выгоду" из покушения, рекламируя одежду со ставшей "культовой" фотографией, на которой Трамп с кровью на лице поднимает кулак в воздух.
Ажиотаж наблюдается и в Вирджинии. По данным телестанции WDBJ7, местные жители направились в магазин The Trump Town, в котором продаётся мерч с бывшим президентом США.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В бывшего президента Штатов выстрелили несколько раз, одна из пуль по касательной задела ухо. Политик отделался незначительным ранением, но без трагедии не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Преступника ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один.