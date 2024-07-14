На обложке следующего выпуска Time появится фото Трампа после покушения

Журнал Time анонсировал обложку своего августовского выпуска. На ней будет фотография 45-го президента США Дональда Трампа, сделанная во время стрельбы в Пенсильвании, сообщается на странице издания в социальной сети Х.

Анонсированная обложка августовского выпуска журнала Time. Обложка © Х / TIME

"Новая обложка Time: Дональд Трамп пережил стрельбу, когда нация была на грани", — говорится в сообщении.