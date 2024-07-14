На обложке следующего выпуска Time появится фото Трампа после покушения
Журнал Time анонсировал обложку своего августовского выпуска. На ней будет фотография 45-го президента США Дональда Трампа, сделанная во время стрельбы в Пенсильвании, сообщается на странице издания в социальной сети Х.
Анонсированная обложка августовского выпуска журнала Time. Обложка © Х / TIME
"Новая обложка Time: Дональд Трамп пережил стрельбу, когда нация была на грани", — говорится в сообщении.
Снимок сделал американский фотограф Эван Вуччи. На нём можно увидеть, как миллиардера прикрывают охранники, а он с окровавленным лицом поднимает вверх кулак. Номер поступит в продажу 5 августа.
Напомним, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В бывшего президента Штатов выстрелили несколько раз, одна из пуль по касательной задела ухо. Сотрудники американских спецслужб ликвидировали стрелка. Федеральное бюро расследований впоследствии сообщило, что не получало информации о подготовке покушения на Трампа. Президент США Джо Байден поручил Секретной службе США защитить Трампа после покушения.
ТАСС / AP / Evan Vucci