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14 июля, 19:17

На обложке следующего выпуска Time появится фото Трампа после покушения

Журнал Time анонсировал обложку своего августовского выпуска. На ней будет фотография 45-го президента США Дональда Трампа, сделанная во время стрельбы в Пенсильвании, сообщается на странице издания в социальной сети Х.

Анонсированная обложка августовского выпуска журнала Time. Обложка © Х / TIME

Анонсированная обложка августовского выпуска журнала Time. Обложка © Х / TIME

"Новая обложка Time: Дональд Трамп пережил стрельбу, когда нация была на грани", — говорится в сообщении.

Снимок сделал американский фотограф Эван Вуччи. На нём можно увидеть, как миллиардера прикрывают охранники, а он с окровавленным лицом поднимает вверх кулак. Номер поступит в продажу 5 августа.

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Напомним, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В бывшего президента Штатов выстрелили несколько раз, одна из пуль по касательной задела ухо. Сотрудники американских спецслужб ликвидировали стрелка. Федеральное бюро расследований впоследствии сообщило, что не получало информации о подготовке покушения на Трампа. Президент США Джо Байден поручил Секретной службе США защитить Трампа после покушения.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Алексей Соловьёв
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