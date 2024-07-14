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14 июля, 18:42

Байден поручил Секретной службе США защитить Трампа после покушения

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand — COMEO

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand — COMEO

Американский лидер Джо Байден поручил Секретной службе США принять меры для обеспечения охраны бывшего главы государства и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа после покушения. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме в воскресенье, 14 июля.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"Трамп уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности", — отметил он, добавив, что расследование этого дела будет "тщательным и быстрым".

Байден подчеркнул, что в США нет места подобному насилию, а покушение противоречит принципам нации. Президент США добавил, что созвонился с Трампом и рад, что тот "поправляется". При этом мотивы стрелявшего, по его словам, до сих пор неясны. В связи с этим Байден попросил не поддаваться спекуляциям до выяснения обстоятельств. В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Байден перенёс запланированную на 15 июля поездку в Техас.

Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения
Ясновидящая заявила, что Трамп выжил благодаря высшим силам, но впереди ещё два покушения

Как сообщал Life.ru, покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в него сделали несколько выстрелов. Трампу удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а виновник, вероятно, действовал в одиночку. Российские политологи прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре.

Никита Осипов
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