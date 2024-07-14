Байден поручил Секретной службе США защитить Трампа после покушения
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand — COMEO
Американский лидер Джо Байден поручил Секретной службе США принять меры для обеспечения охраны бывшего главы государства и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа после покушения. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме в воскресенье, 14 июля.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"Трамп уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности", — отметил он, добавив, что расследование этого дела будет "тщательным и быстрым".
Байден подчеркнул, что в США нет места подобному насилию, а покушение противоречит принципам нации. Президент США добавил, что созвонился с Трампом и рад, что тот "поправляется". При этом мотивы стрелявшего, по его словам, до сих пор неясны. В связи с этим Байден попросил не поддаваться спекуляциям до выяснения обстоятельств. В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Байден перенёс запланированную на 15 июля поездку в Техас.
Как сообщал Life.ru, покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в него сделали несколько выстрелов. Трампу удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а виновник, вероятно, действовал в одиночку. Российские политологи прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре.