Байден поручил Секретной службе США защитить Трампа после покушения

Американский лидер Джо Байден поручил Секретной службе США принять меры для обеспечения охраны бывшего главы государства и кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа после покушения. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме в воскресенье, 14 июля.

"Трамп уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности", — отметил он, добавив, что расследование этого дела будет "тщательным и быстрым".

Байден подчеркнул, что в США нет места подобному насилию, а покушение противоречит принципам нации. Президент США добавил, что созвонился с Трампом и рад, что тот "поправляется". При этом мотивы стрелявшего, по его словам, до сих пор неясны. В связи с этим Байден попросил не поддаваться спекуляциям до выяснения обстоятельств. В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Байден перенёс запланированную на 15 июля поездку в Техас.