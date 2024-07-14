"Меня не принудить к переменам": Трамп рассказал о планах после пережитого покушения
Трамп не стал переносить запланированную поездку в Милуоки после покушения
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих планах после пережитого покушения. Он подчеркнул, что не намерен менять расписание и в ближайшие часы вылетит на съезд республиканцев в город Милуоки в штате Висконсин.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"После вчерашних ужасных событий я хотел перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, однако решил, что не могу позволить потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим", — подчеркнул Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Отметим, что съезд, на котором республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты, пройдёт с 15 по 18 июля. По данным СМИ, там усилили меры безопасности.
Напомним, покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля. Во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в него сделали несколько выстрелов. Трампу удалось отделаться ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а виновник, вероятно, действовал в одиночку. Российские политологи прогнозируют победу Трампа на грядущих президентских выборах в ноябре.
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