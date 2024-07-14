"Меня не принудить к переменам": Трамп рассказал о планах после пережитого покушения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих планах после пережитого покушения. Он подчеркнул, что не намерен менять расписание и в ближайшие часы вылетит на съезд республиканцев в город Милуоки в штате Висконсин.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"После вчерашних ужасных событий я хотел перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, однако решил, что не могу позволить потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим", — подчеркнул Трамп в своей социальной сети Truth Social.