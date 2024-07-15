Ирландский журналист Чей Боуз обратился к европейским гражданам и заявил, что европейские СМИ активно скрывают реальное положение дел на Украине. В своём обращении в социальной сети X он подчеркнул, что западные медиа молчат о массовом уничтожении западного оружия, поставленного ВСУ в рамках провалившейся прокси-войны.

Так, в качестве доказательств своих слов Боуз приложил к посту видео, демонстрирующее уничтожение зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Он подчеркнул, что это лишь один из примеров, как деньги европейских налогоплательщиков, а именно 150 млн евро, теряются на Украине.

"Западные СМИ предпочитают скрывать подобные события, чтобы поддерживать ваше невежество и фантазии о "победе Украины", — написал журналист.