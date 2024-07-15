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15 июля, 04:28

Скрывают правду: Журналист посоветовал европейцам перестать фантазировать о победе ВСУ

Журналист Боуз: Западные СМИ скрывают реальные события на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз обратился к европейским гражданам и заявил, что европейские СМИ активно скрывают реальное положение дел на Украине. В своём обращении в социальной сети X он подчеркнул, что западные медиа молчат о массовом уничтожении западного оружия, поставленного ВСУ в рамках провалившейся прокси-войны.

Так, в качестве доказательств своих слов Боуз приложил к посту видео, демонстрирующее уничтожение зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Он подчеркнул, что это лишь один из примеров, как деньги европейских налогоплательщиков, а именно 150 млн евро, теряются на Украине.

"Западные СМИ предпочитают скрывать подобные события, чтобы поддерживать ваше невежество и фантазии о "победе Украины", написал журналист.

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Напомним, что ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства под Днепропетровском. В ходе операции также были уничтожены радиолокационная станция TRML-4D и личный состав Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Кирилл Сосновских
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