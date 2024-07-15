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15 июля, 03:14

Власти Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистических ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан об объявленной в городе воздушной опасности. По его словам, есть риск атаки баллистических ракет.

"Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности", — написал глава региона в телеграм-канале.

Над Брянской областью уничтожено ещё пять украинских БПЛА
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Напомним, что российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент известно об одном сбитом дроне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Оксана Попова
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