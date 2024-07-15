Над Брянской областью уничтожено ещё пять украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожено ещё пять украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Брянской области ещё пять украинских беспилотников. По информации губернатора региона Александра Богомаза, объекты были ликвидированы над Севским районом.
"Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожено над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. Спустя время стало известно, что в регионе было сбито ещё четыре дрона ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал.
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