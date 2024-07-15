Подполье сообщило о мощном ударе по войскам и складу ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ атаковали личный состав и склад ВСУ в Харькове
Российская армия поразила подразделение ВСУ и скад в боекомплектом в Харькове. Об этом рассказал в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев.
"Харьков, прилетало по личном составу (ВСУ. — Прим. Life.ru) и склад зацепило не слабо", — сообщил подпольщик.
О других последствиях атаки Лебедев не сообщал.
Ранее подполье сообщало о ещё одном ударе по составу с боеприпасами в Харьковской области. Прилёт был зафиксирован в селе Буды, а отзвук взрыва был слышен даже в центре самого Харькова. В этом посёлке находится большой железнодорожный узел со складами вооружений.
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