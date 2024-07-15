Подполье сообщило о мощном ударе по войскам и складу ВСУ в Харькове

Российская армия поразила подразделение ВСУ и скад в боекомплектом в Харькове. Об этом рассказал в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев.

Ранее подполье сообщало о ещё одном ударе по составу с боеприпасами в Харьковской области. Прилёт был зафиксирован в селе Буды, а отзвук взрыва был слышен даже в центре самого Харькова. В этом посёлке находится большой железнодорожный узел со складами вооружений.