В Ростове артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову
Один из артистов цирка Демидовых сорвался с каната во время выполнения номера и упал на голову. Несчастный случай произошёл на представлении в Ростове-на-Дону, сделанную зрителями запись происшествия опубликовал Don Mash.
Артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову во время выступления в ростовском ТЦ "Мегамаг". Видео © Telegram / Don Mash
Цирковой артист ехал на велосипеде по натянутому между двумя платформами канату с шестом в руках, однако, когда он собрался сойти с троса, внезапно сорвался вниз, из зрительного зала слышны испуганные крики. Во время падения он цепляется колесом велосипеда за опору платформы, из-за чего переворачивается в полёте и падает головой вниз. По словам организаторов, гимнаст остался жив, но других подробностей о его состоянии пока нет.
А ранее в Москве умерла артистка Большого Московского цирка на Вернадского Влада Морозова. Ей было всего 22 года. Девушка выступила на сцене и потеряла сознание за кулисами, позже она скончалась в реанимации. Коллеги рассказали, что Влада на самочувствие не жаловалась.
Telegram / Don Mash