В Ростове артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову

Один из артистов цирка Демидовых сорвался с каната во время выполнения номера и упал на голову. Несчастный случай произошёл на представлении в Ростове-на-Дону, сделанную зрителями запись происшествия опубликовал Don Mash.

Цирковой артист ехал на велосипеде по натянутому между двумя платформами канату с шестом в руках, однако, когда он собрался сойти с троса, внезапно сорвался вниз, из зрительного зала слышны испуганные крики. Во время падения он цепляется колесом велосипеда за опору платформы, из-за чего переворачивается в полёте и падает головой вниз. По словам организаторов, гимнаст остался жив, но других подробностей о его состоянии пока нет.