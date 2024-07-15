Более 1500 машин застряли в ожидании проезда по Крымскому мосту
Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy
1350 автомобилей продолжают стоять в очереди у Крымского моста по состоянию на 10.00 мск, ожидая проезда со стороны Тамани. Водителям приходится ждать уже около трёх часов. Об этом рассказали в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ночью и утром в понедельник движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто уже два раза. На 7:00 мск проезда ожидали более 1200 автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", — сказано в тексте публикации.
Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт рассказал, что летом на подъездах к Крымскому мосту усилена деятельность стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Такая мера была введена для обеспечения безопасности граждан.