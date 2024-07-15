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15 июля, 07:45

Более 1500 машин застряли в ожидании проезда по Крымскому мосту

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

1350 автомобилей продолжают стоять в очереди у Крымского моста по состоянию на 10.00 мск, ожидая проезда со стороны Тамани. Водителям приходится ждать уже около трёх часов. Об этом рассказали в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Ночью и утром в понедельник движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто уже два раза. На 7:00 мск проезда ожидали более 1200 автомобилей.

"В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", — сказано в тексте публикации.

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Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт рассказал, что летом на подъездах к Крымскому мосту усилена деятельность стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Такая мера была введена для обеспечения безопасности граждан.

Владимир Озеров
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