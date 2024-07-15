Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 07:50

Премьер и правительство Эстонии подали в отставку

Кая Каллас. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Кая Каллас. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, но до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности премьера.

"Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. Правительство собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и всё правительство подали в отставку", — сообщили эстонские СМИ.

Заядлый русофоб, политическая бабка, ушлая дамочка: Медведев составил досье на трио противников РФ
Заядлый русофоб, политическая бабка, ушлая дамочка: Медведев составил досье на трио противников РФ

Напомним, что ранее в Европе выбрали руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Председателем ЕК переизбрана Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляет международный орган с 2019 года. Руководителем Евросовета стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а главой евродипломатии — премьер Эстонии Кая Каллас.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эстония
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров