Премьер и правительство Эстонии подали в отставку
Кая Каллас. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, но до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности премьера.
"Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. Правительство собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и всё правительство подали в отставку", — сообщили эстонские СМИ.
Напомним, что ранее в Европе выбрали руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Председателем ЕК переизбрана Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляет международный орган с 2019 года. Руководителем Евросовета стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а главой евродипломатии — премьер Эстонии Кая Каллас.