Премьер и правительство Эстонии подали в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, но до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности премьера.

"Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. Правительство собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и всё правительство подали в отставку", — сообщили эстонские СМИ.