Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 08:37

Цирковой акробат, сорвавшийся вниз головой в Ростове, умер в больнице

Умер акробат цирка Демидовых, упавший с каната во время выступления в ТЦ "Мегамаг" в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Don Mash.

Артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову во время выступления в ростовском ТЦ "Мегамаг". Видео © Telegram / Don Mash

В больницу артист поступил со множественными переломами. К несчастью, стараний врачей оказалось не достаточно — около 22:00 они констатировали смерть пациента.

Медведица чуть не загрызла дрессировщика цирка на глазах у сотни детей под Калугой
Медведица чуть не загрызла дрессировщика цирка на глазах у сотни детей под Калугой

Напомним, что несчастный случай произошёл с артистом во время выполнения номера в ростовском ТЦ, когда он собирался сойти с каната, по которому ехал на велосипеде с шестом в руках. В полёте мужчина перевернулся и приземлился опасным образом — головой вниз.

Обложка ©

Telegram / Don Mash

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров