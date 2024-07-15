Цирковой акробат, сорвавшийся вниз головой в Ростове, умер в больнице

Умер акробат цирка Демидовых, упавший с каната во время выступления в ТЦ "Мегамаг" в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Don Mash.

Артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову во время выступления в ростовском ТЦ "Мегамаг". Видео © Telegram / Don Mash

В больницу артист поступил со множественными переломами. К несчастью, стараний врачей оказалось не достаточно — около 22:00 они констатировали смерть пациента.

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Напомним, что несчастный случай произошёл с артистом во время выполнения номера в ростовском ТЦ, когда он собирался сойти с каната, по которому ехал на велосипеде с шестом в руках. В полёте мужчина перевернулся и приземлился опасным образом — головой вниз.