Россиянам продали райский тур на Пхукет за полмиллиона и поселили в недостроенный отель
Anex заселил купивших тур за 420 тысяч россиян в недостроенный отель на Пхукете
Туроператор Anex отправил российских отдыхающих в недостроенный отель на тайском Пхукете. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Путешественники из Новороссийска заплатили за тур 422 800 рублей. Компания Anex обещала им пятизвёздочный отель, однако система бронирования предусматривала только выбор количества звёзд, а само место объявлялось только по прилёте.
Однако сюрприз не впечатлил российскую семью. Вместо нового Wyndham Garden Naithon Phuket их ждала стройка — в гостинице не было ни бассейна, ни территории, где можно погулять, ни холла. На протяжении всего отдыха туристов будило не пение тропических птиц, а звук перфоратора.
Туроператор Anex подобным образом подвёл и жителей Воронежа. Но в их случае отель был достроен, однако соседство с клопами и канализационные стоки, выходившие в море, не понравилось россиянам. Однако компания отказалась компенсировать моральный ущерб, на неё уже подали в суд.
Ранее отдых по системе all inclusive не задался сразу в двух турецких отелях. Так, в пятизвёздочном отеле Liberty Signa на курорте Фетхие туристов из РФ заселили в недостроенные номера. И это при том, что стоимость отдыха там на четыре дня с дисконтом составила почти 200 тысяч. Позже стало известно об аналогичном скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь.