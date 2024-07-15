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15 июля, 11:00

Россиянам продали райский тур на Пхукет за полмиллиона и поселили в недостроенный отель

Anex заселил купивших тур за 420 тысяч россиян в недостроенный отель на Пхукете

Туроператор Anex отправил российских отдыхающих в недостроенный отель на тайском Пхукете. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Путешественники из Новороссийска заплатили за тур 422 800 рублей. Компания Anex обещала им пятизвёздочный отель, однако система бронирования предусматривала только выбор количества звёзд, а само место объявлялось только по прилёте.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Однако сюрприз не впечатлил российскую семью. Вместо нового Wyndham Garden Naithon Phuket их ждала стройка — в гостинице не было ни бассейна, ни территории, где можно погулять, ни холла. На протяжении всего отдыха туристов будило не пение тропических птиц, а звук перфоратора.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Туроператор Anex подобным образом подвёл и жителей Воронежа. Но в их случае отель был достроен, однако соседство с клопами и канализационные стоки, выходившие в море, не понравилось россиянам. Однако компания отказалась компенсировать моральный ущерб, на неё уже подали в суд.

Россияне получили грязные комнаты с муравьями в турецком отеле по путёвке за полмиллиона
Россияне получили грязные комнаты с муравьями в турецком отеле по путёвке за полмиллиона

Ранее отдых по системе all inclusive не задался сразу в двух турецких отелях. Так, в пятизвёздочном отеле Liberty Signa на курорте Фетхие туристов из РФ заселили в недостроенные номера. И это при том, что стоимость отдыха там на четыре дня с дисконтом составила почти 200 тысяч. Позже стало известно об аналогичном скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь.

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SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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