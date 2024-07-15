Россиянам продали райский тур на Пхукет за полмиллиона и поселили в недостроенный отель

Туроператор Anex отправил российских отдыхающих в недостроенный отель на тайском Пхукете. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Путешественники из Новороссийска заплатили за тур 422 800 рублей. Компания Anex обещала им пятизвёздочный отель, однако система бронирования предусматривала только выбор количества звёзд, а само место объявлялось только по прилёте.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Однако сюрприз не впечатлил российскую семью. Вместо нового Wyndham Garden Naithon Phuket их ждала стройка — в гостинице не было ни бассейна, ни территории, где можно погулять, ни холла. На протяжении всего отдыха туристов будило не пение тропических птиц, а звук перфоратора.

Российских туристов за полмиллиона заселили в недостроенный отель на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА