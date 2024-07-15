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15 июля, 11:26

Россиянам объяснили, чем хрен напоминает лимон

Врач Тимощенко: Хрен отличается высоким содержанием витаминов С и В

Высоким содержанием витамина С, кальция, калия и кремния может похвастаться многолетнее травянистое растение — хрен. Также в нём "живёт" большое количество эфирных веществ с антибактериальным действием — фитонцидов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Кто-то удивится, но хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В", — отметила врач в беседе с NEWS.ru.

Также данное травянистое растение является хорошим помощником при лечении ОРВИ и кашля. Хрен достаточно давно и часто применяют в народной медицине.

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"За счёт стимуляции аппетита, умеренного желчегонного действия хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, однако он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ", — заключила специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что всего чайная ложка натёртого хрена может насытить витаминами на сутки. Однако это далеко не панацея: растение способно раздражать слизистые органов, вызывать аллергию и приводить к нарушениям в работе почек.

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freepik

Наталья Афонина
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