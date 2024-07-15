Россиянам объяснили, чем хрен напоминает лимон

Высоким содержанием витамина С, кальция, калия и кремния может похвастаться многолетнее травянистое растение — хрен. Также в нём "живёт" большое количество эфирных веществ с антибактериальным действием — фитонцидов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Кто-то удивится, но хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В", — отметила врач в беседе с NEWS.ru.

Также данное травянистое растение является хорошим помощником при лечении ОРВИ и кашля. Хрен достаточно давно и часто применяют в народной медицине.

"За счёт стимуляции аппетита, умеренного желчегонного действия хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, однако он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ", — заключила специалист.