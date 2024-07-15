ВСУ потеряли до 540 бойцов и две бронемашины HMMWV в ДНР

ВСУ потеряли две бронированные машины HMMWV производства США и до 540 бойцов в зоне отвественности "Южной" группировки ВС РФ у населённых пунктов Выемка и Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За сутки отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля", — говорится в сводке военного ведомства.

Также за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы российским артиллеристам удалось поразить американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, польские 155-миллиметровые САУ Krab и Paladin производства США, британскую 155-миллиметровую гаубицу FH-70, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", четыре 152-миллиметровых ствольных орудия Д-20, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика" и 105-миллиметровое американское орудие М119.

Также бойцы ВС РФ нанесли удары по боевой машине для реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и двум станциям РЭБ "Анклав".