Храм жестокости: Как в Уфе появилось подпольное медресе, где мигранты издевались над детьми В Уфе идут миграционные зачистки, которые начались после того, как силовики обнаружили в Затоне подпольное медресе. Там двое уроженцев Средней Азии держали группу детей возрастом от 4 лет, над которыми издевались: избивали, ломали пальцы. Что об этом известно? 15 июля, 13:02 В Уфе полицейские накрыли подпольное медресе, где истязали детей. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Нелегальное медресе для детей

Медресе — так с IX века называют среднее и высшее религиозное учебное заведение для мусульман. Там обучаются только мальчики. Обычно это двух или трёхэтажное здание. Но в Уфе двое приезжих из Таджикистана решили открыть такое заведение прямо на съёмной квартире. Вот только воспитательные методы оказались очень близкими к варварскому средневековью.

За малейшую провинность учеников буквально истязали: избивали детей резиновыми палками, ломали пальцы и запрещали жаловаться родителям. Сначала прошла информация, что одному из учеников — четырёхлетнему мальчику — заклеймили лицо раскалённым железом. Но она позже не подтвердилась.

Оба фигуранта незаконного медресе были отчислены за конфликты и неуспеваемость из исламского университета при Центральном духовном управлении мусульман России в Уфе. Фото © Freepik

Чтобы бдительные соседи не жаловались на крики детей, "учителям" приходилось постоянно переезжать. Причём родители были в курсе происходящего. Они, как и сами "учителя", оказались нелегальными мигрантами.

Происходящее вскрылось случайно: один из малолетних узников сбежал из квартиры и, добежав до ближайшего магазина, обратился к продавцу за помощью. Женщина вызвала врачей и полицию. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали в детскую городскую больницу № 17. Сотрудникам полиции мальчик рассказал об истязателях. В ночь на 12 июля 2024 года квартиру взяли штурмом оперативные сотрудники МВД и сотрудники Следственного комитета. В ней обнаружили ещё 15 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Что известно о преступниках

Ольга Панчихина — уполномоченная по правам ребёнка в Башкортостане — рассказала журналистам, что детям уже оказали медицинскую и психологическую помощь. Семь детей поступили в больницу, у одного из мальчиков сломан палец.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, истязаний, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В деле двое фигурантов из Таджикистана. Известно, что на территории РФ, как и родители детей, они находятся нелегально. Одного из них зовут Махмадамин, второго — Шахмод. Парочка с апреля жила на деньги, которые им платили родители "учеников".

Найденные сотрудниками полиции родители сначала отказывались от претензий к истязателям, но, увидев состояние детей, тут же сели писать заявления. Известно, что некоторые из родителей вообще не живут в Башкирии, а находятся в других регионах России. Видимо, приехавшие на заработки мигранты сдавали своих детей в своеобразный "детский сад". Они знали, что воспитание там будет строгим, но не ожидали, что детей будут истязать.

Телеграм-канал Mash Batash уже выяснил, что оба фигуранта уголовного дела пытались получить духовное образование на территории РФ. Они учились в исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман России в Уфе, но были отчислены через два года за неуспеваемость и конфликты с наставниками.

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, истязаний, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Фото © Telegram / sledcom02

Садисты задержаны. В отношении их ведётся проверка. Не избежать её и родителям детей, дальнейшую судьбу которых будут решать органы опеки. Уголовное дело находится на контроле прокурора Ленинского района Уфы Руслана Усманова.

Что рассказывают о преступниках их соседи

Местные журналисты побывали в импровизированной тюрьме для таджикских мальчиков. Она находится в Уфе по адресу улица Купцова, дом 2. Это 25-этажный дом в районе, который называют Затоном. В районе живёт много мигрантов, так что ещё одна квартира, набитая до отказа, никого не удивила. Впрочем, некоторые квартиры в доме всё ещё пустуют.

Дети уже рассказали подробности издевательств. Учеников — "шакирдов" — били по ягодицам железными прутьями, обливали ледяной водой. Все средства связи и развлечения были под запретом. Коран зубрили постоянно — сура за сурой.

Соседи уверяют, что мужчины, живущие в квартире, делали вид, что не понимают по-русски. Криков не слышали, а детей "учителя" иногда отпускали поиграть на детской площадке. Любопытно, что один из них представлялся соседям совсем другим именем — Алиджон. Рассказал им слезливую историю по беременную жену, дочку трёх лет и сына.

Однажды зашедшая в квартиру Мугалима увидела, что у "Алиджона" жена по дому ходит в парандже. Это удивило 84-летнюю татарку и насторожило. Ведь паранджу женщин заставляют носить представители более радикальных течений ислама. Ахмадуллина рассказала журналистам, что преступник имел планы и на её квартиру. Он не знал, что жильё оформлено на сына, и уговаривал её отдать квартиру ему, а самой съехать в пригород Уфы в какую-то квартиру, где он якобы сделал ремонт. После таких предложений женщина отключила телефон и прекратила общение.

Похожие случаи

Увы, это не первый случай, когда радикалы издеваются над детьми. В 2023 году подобную "школу" накрыли при вполне официальной мечети "Мадина" тут же, в Уфе. Сценарий событий был таким же — полицейские узнали об издевательствах над несовершеннолетними, когда один из учеников сбежал. Примечательно, что и тогда истязателем оказался мигрант из Средней Азии.

Религиовед Роман Силантьев уже высказался о том, что нелегальные медресе и раньше были среди мусульман, а теперь это стало ещё заметнее. Мигранты создают своё государство в государстве. Увы, но подобные нелегальные медресе являются не только источником насилия, но и экстремизма.

Почему появляются подпольные медресе? 0 Это недоработка местных силовиков и подразделений миграционной службы Потому что мигранты создают свои анклавы Потому что власти города и региона не контролируют ситуацию Потому что нет мест для всех в официальных медресе

Авторы Александр Лаврентьев