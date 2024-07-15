Учёные выяснили, почему Чёрное море становится более солёным

Исследователи из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова считают, что Чёрное море в последние годы стало гораздо более солёным из-за повышения штормовой активности и скорости течений. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение из Минобрнауки РФ.

Чёрное море обладает неповторимой структурой: из-за большого содержания пресной воды, поступающей из рек, и ограниченного обмена со Средиземным морем оно имеет ярко выраженный слой пресных вод на поверхности и очень солёные воды на глубине. Данное явление называют галоклином. Долгое время такое положение дел оставалось неизменным, но сейчас обстановка начинает меняться.

Благодаря этому процессу на поверхность воды выходит больше питательных веществ, которые способствуют цветению фитопланктона. Важной причиной роста солёности и температуры на глубине является повысившаяся штормовая активность и скорость течений в море.

"Сильные ветра приводят к проникновению тёплых поверхностных вод в глубинные слои и вовлечению солёных вод из глубины в верхние слои. Таким образом ветра приводят к проникновению сигнала глобального потепления в глубину океана и выравниванию свойств океана по глубине", — сказал заместитель директора по научной работе ФГБУН ФИЦ МГИ Арсений Кубряков.

Вместе с тем благодаря росту скорости ветра, завихрённости и геострофическим течениям размытие галоклина и повышение солёности верхних слоёв моря происходит быстрее и легче.