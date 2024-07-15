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15 июля, 13:48

В России наблюдается масштабный сбой в работе Xiaomi

Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе сервисов Xiaomi

Пользователи гаджетов Xiaomi уже несколько дней не могут получить доступ к технике и приложению Mi Home, которое связывает между собой все устройства производителя (камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и т.п.). Об этом сообщает "SHOT Проверка".

По информации телеграм-канала, даже стабилизированное подключение может в любой момент оборваться, после чего приложение вылетит. При этом часть пользователей жалуется на сам смартфон, который без конца перезагружается, из-за чего нельзя даже элементарно совершить звонок.

Больше всего сообщений о сбоях поступало из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, а также из Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.

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Ранее эксперт в беседе с Life.ru рассказал, как нужно действовать, если Xiaomi превратился в "кирпич" при массовом сбое. По его словам, такое может происходить также на смартфонах Poco и Redmi из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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