В России наблюдается масштабный сбой в работе Xiaomi

Пользователи гаджетов Xiaomi уже несколько дней не могут получить доступ к технике и приложению Mi Home, которое связывает между собой все устройства производителя (камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и т.п.). Об этом сообщает "SHOT Проверка".

По информации телеграм-канала, даже стабилизированное подключение может в любой момент оборваться, после чего приложение вылетит. При этом часть пользователей жалуется на сам смартфон, который без конца перезагружается, из-за чего нельзя даже элементарно совершить звонок.

Больше всего сообщений о сбоях поступало из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, а также из Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.