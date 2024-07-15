Россиянка покрылась волдырями, пытаясь бросить курить. Под подозрением пастилки "Никоретте"

Жительница села Староюрьево Тамбовской области уже несколько дней борется с жесточайшим приступом аллергии, из-за которой у неё держится температура и чешется буквально всё тело. Девушка признаётся, что не назвала бы себя аллергиком, да и незнакомых или вредных продуктов в последнее время в рацион не включала. И даже наоборот: в последнее время она взяла курс на ЗОЖ и решила избавиться от вредной привычки — курения. В помощники выбрала никотиносодержащие пастилки известной марки. Собеседница Life.ru подозревает, что именно они спровоцировали такую реакцию организма.

Красные пятна появились на теле у россиянки после того, как она уснула с никотиносодержащей пастилкой во рту. Фото © Life.ru

Крапивница — это разновидность аллергии, основными симптомами которой являются волдыри на коже и выраженный зуд. Фото © Life.ru

Производитель рекомендует подбирать количество пастилок индивидуально, в зависимости от степени табачной зависимости. Фото © Life.ru

"Я бросаю курить, и жевала их очень часто, и переносила вроде нормально. Но в ночь перед приступом я уснула с этой пастилкой во рту", — делится Альбина (имя изменено).

Life.ru изучил состав пастилок, на которые грешит наша героиня. Их действующее вещество — резинат никотина, а в составе также указаны маннитол, ксантановая камедь, карбонат натрия, сукаралоза, стеарат натрия, ароматизаторы и добавки для вкуса. Может ли что-то из этого списка вызвать крапивницу? Об этом мы расспросили дерматолога, врача-эксперта Лаборатории "Гемотест" Александру Филёву.

В составе таблеток указан резинат никотина и другие вещества, в том числе ароматизаторы и добавки для вкуса. Фото © Life.ru

По её словам, крапивница и другие кожные высыпания — частый побочный эффект на многие лекарственные препараты, в том числе и те, которые помогают побороть зависимость от никотина.

Никотинзаместительная терапия предназначена для облегчения симптомов отказа от курения. Такие препараты выпускают в разных формах: жевательные резинки, спреи, пластыри, пастилки. Все они содержат малые дозы никотина, который постепенно всасывается через слизистую оболочку рта или кожу, помогая снизить тягу к курению. Никотин, как активное вещество, может вызывать побочные реакции, включая аллергические, об этом указано в инструкции к лекарству. Но кроме самого никотина в состав пластинок входят многочисленные вспомогательные вещества: ароматизаторы, подсластители, консерванты. Любое из этих веществ также может быть потенциальным аллергеном, поэтому точно сказать, с чем связана аллергическая реакция при приёме подобных средств, довольно сложно Врач-дерматолог Александра Филёва

По словам собеседницы Life.ru, аллергическая крапивница характеризуется быстрым появлением зудящих волдырей на коже, которые могут сопровождаться отёком и покраснением. Обычно такая реакция развивается сразу после начала применения препарата, но в редких случаях может спонтанно появиться и в середине курса лечения. Предугадать такое невозможно. Но если человек отмечает подобные симптомы, важно немедленно прекратить приём препарата и обратиться к врачу.

"Если человек хотя бы раз столкнулся с аллергической реакцией на лекарственные препараты, ему не следует оставлять такой эпизод без внимания и надо как можно скорее записаться на приём к аллергологу. Аллерголог может провести кожные пробы и другие диагностические тесты для идентификации конкретного аллергена. Однако обычно достаточно данных истории болезни. По результатам приёма врач может подобрать другие препараты, которые не будут провоцировать такие осложнения", — отметила она.