Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 16:22

"Царь-бомбы" ФАБ-3000 назвали огромным преимуществом России

Business Insider: Управляемые авиабомбы ФАБ-3000 несут серьёзную угрозу ВСУ

Управляемые авиабомбы ФАБ-3000 признали одним из самых грозных образцов российских вооружений, ведь их практически невозможно сбить. Об этом пишет 15 июля издание Business Insider.

"Управляемые боеприпасы эффективны, потому что летят быстро, практически невидимы на радарах и обладают небаллистической траекторией", — сказано в публикации.

Мало того, что характеристики российских ФАБов не позволяют сбивать их с помощью известных средств ПВО, так ещё и сами боеприпасы становятся всё мощнее. Обозреватели Business Insider отмечают, что недавно ВКС РФ продемонстрировали ФАБ с трёхтонной "начинкой".

"Эти бомбы — огромное преимущество России", — говорится в материале.

Сброшенная на базу ВСУ российская "царь-бомба" способна уничтожать даже подземные крепости
Сброшенная на базу ВСУ российская "царь-бомба" способна уничтожать даже подземные крепости

Ранее Российская армия впервые применила ФАБ-3000 под Красным Лиманом. Это управляемая авиабомба, которую уже успели прозвать "царь-бомбой" и "бомбой Судного дня". Предварительно, удар пришёлся по территории железнодорожной станции, где расположены штабы и центральные склады, на которых хранится ракетное и артиллерийское вооружение.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Армия
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров