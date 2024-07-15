"Царь-бомбы" ФАБ-3000 назвали огромным преимуществом России

Управляемые авиабомбы ФАБ-3000 признали одним из самых грозных образцов российских вооружений, ведь их практически невозможно сбить. Об этом пишет 15 июля издание Business Insider.

"Управляемые боеприпасы эффективны, потому что летят быстро, практически невидимы на радарах и обладают небаллистической траекторией", — сказано в публикации.

Мало того, что характеристики российских ФАБов не позволяют сбивать их с помощью известных средств ПВО, так ещё и сами боеприпасы становятся всё мощнее. Обозреватели Business Insider отмечают, что недавно ВКС РФ продемонстрировали ФАБ с трёхтонной "начинкой".

"Эти бомбы — огромное преимущество России", — говорится в материале.