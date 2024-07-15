Супруги из Петербурга отметили 61-й год совместной жизни и раскрыли секрет любви

Супруги, прожившие вместе 61 год, стали главными гостями торжественной встречи в парке "Россия — моя история". Борис Константинович и Галина Ивановна Тимошенко, которые вместе со школьных времён, рассказали историю своей любви телеканалу "Санкт-Петербург".

Отношения пара начала ещё в старших классах. Как призналась Галина Ивановна, она не обращала внимания на молчаливого и стеснительного, но симпатичного и популярного у девчонок одноклассника. При этом Борис Константинович влюбился сразу же. Ребята вместе ходили в хор и очень сблизились.

"На машине ездили стоя, всё трясётся, никакой техники безопасности. Мы стояли, я пытался за руку её поймать", — признался Борис Тимошенко.

Борис Константинович и Галина Ивановна Тимошенко. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В итоге пара всё-таки образовалась, а в 19 лет Борис Константинович уже сделал Галине Ивановне предложение руки и сердца и услышал заветное "да". Сейчас супругам уже по 80 лет, но они всё так же вместе, несмотря ни на что. У них большая семья: трое детей, пять внуков и уже два правнука.

Недавно, 8 июля, в День семьи, любви и верности Бориса Константиновича и Галину Ивановну наградил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На главный вопрос о любви семья Тимошенко отвечает, что в мире не существует никакой волшебной формулы семейного счастья, надо просто любить, верить, что-то терпеть, к чему-то стремиться сообща.