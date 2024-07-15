Бастрыкин отдал приказ после статьи Life.ru о перестрелке парня с полицией в Северной Осетии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту стрельбы в селе Нижний Фиагдон в Северной Осетии, где 18-летний парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот. О ЧП сегодня утром писал Life.ru.

"В публичном пространстве сообщалось, что в селе Нижний Фиагдон Ардонского района местный житель открыл стрельбу по сотрудникам полиции, прибывшим к его дому для производства следственно-оперативных мероприятий. После нескольких предупреждений полицейские были вынуждены применить в ответ табельное оружие, ранив нападавшего", — напомнила пресс-служба Следкома.

Североосетинские следователи проводят проверку по факту перестрелки. Глава СК поручил руководителю СУ по Республике Северная Осетия-Алания Валерию Устову возбудить по факту нападения на правоохранителей уголовное дело и представить доклад об уже установленных обстоятельствах.