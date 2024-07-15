Рособрнадзор предложил реформу школьных экзаменов после 9 класса

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что экзамены после девятого класса стоит реформировать, а их результаты начать учитывать при поступлении в колледжи и техникумы. Своими мыслями он поделился в интервью РБК.

"Экзамены в девятых классах надо переформатировать в первую очередь с учётом целеполагания, чтобы понимать, для чего мы их проводим. Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах? Я считаю, результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледжи. Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это всё-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов", — объяснил Музаев.

Сейчас учитывается только средний балл аттестата, и оценки в нём не всегда отражают реальные знания, уверен он. Глава Рособрнадзора считает, что выпускнику сейчас зачастую дают "красивый" аттестат только ради того, чтобы он не шёл в десятый класс, а поступил в техникум. Такая практика, по его оценке, может всплыть уже во время учёбы. Это неприемлемо, поскольку сейчас техникумы очень высокотехнологичные. Выпуск из подобного учебного заведения в Москве является гарантией того, что специалиста сразу возьмут на работу, подчеркнул Музаев.