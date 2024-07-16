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15 июля, 23:41

В Германии решили переселить хомяков за миллионы евро

В Германии потратят 2,5 млн евро на переселение хомяков ради строительства школы

Власти немецкого города Эрфурт хотят переселить диких хомяков с одного участка на другой ради строительства нового кампуса школы. На эти цели будет потрачено 2,5 миллиона евро, пишет издание Thüringer Allgemeine.

Примечательно, что этот участок выбрали из 19 "претендентов". И оказалось, что он заселён грызунами, которые в Германии строго охраняются. В связи с этим им будут организованы благоприятные условия на других территориях.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Levelshalash

Анатолий Симоненко
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