В Германии решили переселить хомяков за миллионы евро
В Германии потратят 2,5 млн евро на переселение хомяков ради строительства школы
Власти немецкого города Эрфурт хотят переселить диких хомяков с одного участка на другой ради строительства нового кампуса школы. На эти цели будет потрачено 2,5 миллиона евро, пишет издание Thüringer Allgemeine.
Примечательно, что этот участок выбрали из 19 "претендентов". И оказалось, что он заселён грызунами, которые в Германии строго охраняются. В связи с этим им будут организованы благоприятные условия на других территориях.
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