В Германии танк случайно выстрелил холостыми на автобане и повредил машину

В немецкой Баварии танк Бундесвера случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном. Гильзы задели проезжавший мимо автомобиль, но, к счастью, никто не пострадал. Как уточнили в полиции местного районного центра Фрайунг, техника ехала на учения.

"По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулём которого находилась 32-летняя женщина", — указано в докладе, размещённом на портале полицейских новостей.

Всё случилось примерно в девять вечера воскресенья. Танк двигался в колонне Бундесвера по автобану B12 в сторону города Пассау. Значительных повреждений, а тем более жертв, удалось избежать благодаря тому, что орудия были направлены вверх.