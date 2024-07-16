Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 01:27

В Германии танк случайно выстрелил холостыми на автобане и повредил машину

В немецкой Баварии танк Бундесвера случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном. Гильзы задели проезжавший мимо автомобиль, но, к счастью, никто не пострадал. Как уточнили в полиции местного районного центра Фрайунг, техника ехала на учения.

"По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулём которого находилась 32-летняя женщина", — указано в докладе, размещённом на портале полицейских новостей.

Всё случилось примерно в девять вечера воскресенья. Танк двигался в колонне Бундесвера по автобану B12 в сторону города Пассау. Значительных повреждений, а тем более жертв, удалось избежать благодаря тому, что орудия были направлены вверх.

Танк с военными затонул в реке в Индии, есть погибшие
Танк с военными затонул в реке в Индии, есть погибшие

А ранее в Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе. Эксперт признал, что в ядерном тактико-оперативном плане Штаты отстают от России.

Обложка ©

X / TabZLIVE

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров