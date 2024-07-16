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16 июля, 00:46

В Пентагоне признали, что учитывают сигналы России в сфере ядерного сдерживания

Вашингтон вынужден принимать во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания, заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да. И это, считаю, подчёркивает необходимость полномасштабной модернизации [ядерного арсенала США], позволяющей нам предложить президенту различные средства [сдерживания]", — сказал Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Кроме того, в определённых случаях Вашингтону приходится прекращать полёты своей военной авиации, реагируя на подобные сигналы, ведь это может вызывать "обеспокоенность у ядерной державы".

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Ранее на Западе забеспокоились из-за укрепления "ядерной" дружбы России и Индии. Авторы статьи отметили, что раньше Москва вела дела с Нью-Дели только в рамках торговли углеводородами, однако теперь стороны обозначили курс на уран и "зелёные" источники энергии.

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Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Артур Лапсаков
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