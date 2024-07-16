В Пентагоне признали, что учитывают сигналы России в сфере ядерного сдерживания

Вашингтон вынужден принимать во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания, заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

"Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да. И это, считаю, подчёркивает необходимость полномасштабной модернизации [ядерного арсенала США], позволяющей нам предложить президенту различные средства [сдерживания]", — сказал Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Кроме того, в определённых случаях Вашингтону приходится прекращать полёты своей военной авиации, реагируя на подобные сигналы, ведь это может вызывать "обеспокоенность у ядерной державы".