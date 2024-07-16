В Раде заявили, что к осени на Украине останутся только пенсионеры
Депутат Рады Южанина: К осени на Украине останутся только пенсионеры
Из-за перебоев с энергоснабжением к осени в Незалежной могут остаться только пенсионеры, сообщила в эфире YouTube-канала Новости.Live депутат Верховной рады Нина Южанина, ответив главе Комитета парламента по вопросам финансов Даниилу Гетманцеву.
"До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть", — пояснила Южанина.
По её словам, у руководства страны нет разумного подхода, чтобы решить энергетическую проблему.
Напомним, председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев "не делать трагедии" из-за аномальной жары, хотя те из-за отсутствия света не могут включать кондиционеры. В качестве альтернативы нардеп предложил охладиться с помощью ведра воды из колодца или пруда.
Unsplash / Robert Anasch