Относятся как к шоу: Антрополог объяснила любовь россиян к мемам с Трампом

Российские интернет-пользователи взялись за создание собственных мемов после покушения на Дональда Трампа, несмотря на обилие таких на английском языке. Причиной стал давний способ посмеяться над американским истеблишментом, а также над отдельными эпизодами из отечественной жизни через эти юмористические зарисовки, пояснила "Газете.ru" старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко.

"После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Во-первых, это шутки о Трампе как о супергерое, останавливающем пули или уклоняющемся от них. Во-вторых, мемы, помещающие Трампа и его пострадавшее ухо в знакомый массовому пользователю культурный контекст: его фотографию монтируют в картину Винсента Ван Гога "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой", в кадр из фильма про приключения Шурика. Эти два типа мемов подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с некоторым оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или по крайней мере к чему-то несерьёзному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ", — рассказала Радченко.

По её словам, самый большой интерес представляют мемы, связывающие Трампа и Россию. Например, в одной из версий Трамп вместе с телохранителями стоит на фоне надписи "Русские не сдаются", а это отсылает к мемам восьмилетней давности, когда россияне шутили, будто Трамп — ставленник России или разведчик из РФ. Теперь, когда подобные мемы вновь появились, они проявляют две эмоции: беспокойство из-за отношений России и Штатов на геополитической арене, а также национальную гордость за то, что Москву боятся как потенциального агента влияния.

Мем с Дональдом Трампом. Фото © pikabu / Rich.Happy