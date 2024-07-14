"Трамп vs пули — Байден vs лестницы": В США мемом описали кандидатов в президенты
Хинкл сравнил покушение на Трампа с умением Байдена подниматься по трапу
Политический обозреватель Джексон Хинкл сравнил, как Трамп пережил покушение и как Байден переносит подъём по лестнице. Обложка © X / Jackson Hinkle / Apoctoz
Американский блогер Джексон Хинкл сравнил, как бывший американский лидер Дональд Трамп пережил покушение, с тем, как нынешний глава Белого дома — Джо Байден — переносит подъём по трапу самолёта. Мем с кандидатами в президенты США журналист выложил в соцсети X.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / BehizyTweets
Политический обозреватель опубликовал коллаж из двух фото: на первом — окровавленный Трамп стоит на сцене в сопровождении охраны и поднимает руку, показывая избирателям, что его не испугать. На втором снимке запечатлён Байден, споткнувшийся на трапе самолёта. К слову, с лестницами 81-летнему главе государства часто не везёт.
"Трамп vs пули — Байден vs лестницы", — сказано в подписи к фото.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 14 июля по московскому времени на Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Политик отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным СМИ, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не было в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один. Лидеры многих стран мира выразили свою солидарность с Трампом после покушения на него.