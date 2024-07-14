"Трамп vs пули — Байден vs лестницы": В США мемом описали кандидатов в президенты

Американский блогер Джексон Хинкл сравнил, как бывший американский лидер Дональд Трамп пережил покушение, с тем, как нынешний глава Белого дома — Джо Байден — переносит подъём по трапу самолёта. Мем с кандидатами в президенты США журналист выложил в соцсети X.

Политический обозреватель опубликовал коллаж из двух фото: на первом — окровавленный Трамп стоит на сцене в сопровождении охраны и поднимает руку, показывая избирателям, что его не испугать. На втором снимке запечатлён Байден, споткнувшийся на трапе самолёта. К слову, с лестницами 81-летнему главе государства часто не везёт.