Грозит ДТП: Назван способ выйти из режима аквапланирования на мокрой трассе

Если двигаться на автомобиле на полной скорости по влажной поверхности, можно попасть в режим аквапланирования, предупредил в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, это может спровоцировать серьёзное ДТП.

"Риск аквапланирования возникает, например, во время сильного дождя или в лужах после него. На дороге образуется водяной налёт, автомобиль влетает на него, сцепление с дорогой теряется, и машина как будто скользит по этой воде, взлетает, как глиссирующий катер. В этой ситуации её поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП", — пояснил эксперт.

Подобное может произойти уже на скорости 60–70 км/ч либо если покрышки не успевают отводить воду от колёс. Риску больше подвержены те машины, у которых резина более широкая. Эксперт посоветовал не паниковать при потере управления, не пытаться притормозить или вывернуть руль. Сначала нужно плавно сбросить скорость, удерживая руль в одном положении. Сложность ситуации в том, что в этот момент авто теряет сцепление с асфальтом. Поэтому лучше заранее при виде лужи или во время дождя снижать скорость, насколько это возможно, и не попадать в подобные ситуации. Если, например, в городе действует ограничение 50–60 км/ч, можно ехать со скоростью 20, а то и 30 км/ч.