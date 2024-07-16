Член делегации КНДР трагически погиб в Москве

Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чол утонул во время купания в Москве. Он находился в России с рабочим визитом, пишет SHOT.

64-летний Ким Кум Чоль работал на корейское сельхозпредприятие. Он посетил Москву в составе делегации, остановившись в посольстве КНДР. Из-за жаркой погоды иностранец решил пойти искупаться в пруду на пляже "Ангстрем" в Зеленограде, после чего так и не вышел на связь.

Коллеги Кима встревожились от того, что их соотечественник исчез, а спустя несколько часов они обнаружили его вещи на песке возле водоёма. Корейцы связались с полицией. Поиски мужчины велись в течение нескольких часов, но так и не увенчались успехом. На следующий день его тело показалось на поверхности воды. По факту происшествия проводится проверка.