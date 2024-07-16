Член делегации КНДР трагически погиб в Москве
Член делегации КНДР Ким Кум Чоль утонул во время купания в пруду в Зеленограде
Пляж "Ангстрем" в Зеленограде. Фото © Zelenograd.ru
Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чол утонул во время купания в Москве. Он находился в России с рабочим визитом, пишет SHOT.
64-летний Ким Кум Чоль работал на корейское сельхозпредприятие. Он посетил Москву в составе делегации, остановившись в посольстве КНДР. Из-за жаркой погоды иностранец решил пойти искупаться в пруду на пляже "Ангстрем" в Зеленограде, после чего так и не вышел на связь.
Коллеги Кима встревожились от того, что их соотечественник исчез, а спустя несколько часов они обнаружили его вещи на песке возле водоёма. Корейцы связались с полицией. Поиски мужчины велись в течение нескольких часов, но так и не увенчались успехом. На следующий день его тело показалось на поверхности воды. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее в МЧС России рассказали, что только за первый месяц лета в стране утонули 812 человек, из которых 155 — дети. При этом за весь период с начала 2024 года в воде умерли 1439 человек, среди них 201 несовершеннолетний. Спасти удалось 913.